Mercato : Nicolas Anelka quitte déjà le projet de Boudjellal !

Publié le 4 mai 2021 à 14h52 par La rédaction mis à jour le 4 mai 2021 à 14h59

Arrivé en février au Hyères FC du président Mourad Boudjellal en tant que directeur sportif, Nicolas Anelka est déjà sur le départ.