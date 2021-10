Foot - Mercato - PSG

Mercato : Neymar, Messi.. Un crack a débarqué en Ligue 1 grâce au PSG !

Publié le 3 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été au Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana reconnaît que la perspective d'affronter le PSG a pesé dans son choix.

Avec le PSG, le Stade Rennais a été le club de Ligue 1 le plus dépensier sur le marché des transferts. Le club breton a notamment déboursé 15M€ pour s'attacher les services de Kamaldeen Sulemana (19 ans) en provenance de FC Nordsjaelland en Norvège. Pour recruter le jeune ailier ghanéen, le Stade Rennais a du faire face à la concurrence de l'Ajax Amsterdam. Finalement, Kamaldeen Sulemana reconnaît que l'idée d'affronter les stars du PSG l'avait aidé à faire son choix, comme il l'explique en conférence de presse avant justement d'affronter le club de la capitale.

«Je savais que j’allais pouvoir jouer contre de grosses équipes comme le PSG»