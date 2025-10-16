Mercato : Neymar à la place de Mbappé, le Real Madrid prêt à choquer tout le monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dès 2017, le Real Madrid s'est intéressé à Kylian Mbappé. Alors à l'AS Monaco, le crack français avait tapé dans l'oeil de la Casa Blanca, qui n'était cependant pas prête à toutes les folies pour s'offrir celui qui a fini par rejoindre le PSG. D'ailleurs, au Real Madrid, Florentino Pérez préférait même mettre une grosse somme sur Neymar plutôt que Mbappé.

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid, il aurait pu le devenir il y a quelques années déjà. En effet, en 2017, Florentino Pérez avait approché l'AS Monaco dans l'optique d'un transfert du crack français. Ayant donc négocié avec le président merengue, Vadim Vasilyev, président monégasque de l'époque, a d'ailleurs fait quelques confidences à propos de ces échanges concernant Mbappé.

Monaco voulait 120M€ pour Mbappé Ça a donc négocié entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour Kylian Mbappé en 2017, mais voilà que ça a bloqué pour une question de prix. « Je me souviens que quand on avait parlé avec Florentino Pérez, c’était au mois de février, le Real Madrid était déjà intéressé, je lui ai demandé 120M€ », a raconté Vadim Vasilyev pour Sacha Tavolieri.