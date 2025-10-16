Mercato : Neymar à la place de Mbappé, le Real Madrid prêt à choquer tout le monde !

Dès 2017, le Real Madrid s'est intéressé à Kylian Mbappé. Alors à l'AS Monaco, le crack français avait tapé dans l'oeil de la Casa Blanca, qui n'était cependant pas prête à toutes les folies pour s'offrir celui qui a fini par rejoindre le PSG. D'ailleurs, au Real Madrid, Florentino Pérez préférait même mettre une grosse somme sur Neymar plutôt que Mbappé.
Si Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid, il aurait pu le devenir il y a quelques années déjà. En effet, en 2017, Florentino Pérez avait approché l'AS Monaco dans l'optique d'un transfert du crack français. Ayant donc négocié avec le président merengue, Vadim Vasilyev, président monégasque de l'époque, a d'ailleurs fait quelques confidences à propos de ces échanges concernant Mbappé.
Monaco voulait 120M€ pour Mbappé
Ça a donc négocié entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour Kylian Mbappé en 2017, mais voilà que ça a bloqué pour une question de prix. « Je me souviens que quand on avait parlé avec Florentino Pérez, c’était au mois de février, le Real Madrid était déjà intéressé, je lui ai demandé 120M€ », a raconté Vadim Vasilyev pour Sacha Tavolieri.
« Il m’a dit que si c’était Neymar, il aurait payé 180M€ »
Mais voilà que le Real Madrid n'était pas prêt à mettre une telle somme pour Kylian Mbappé. En revanche, pour Neymar, c'était différent aux yeux de Florentino Pérez. « Il m’a dit : « Vadim, ce n’est pas raisonnable, ce n’est pas normal. On peut payer 70 ou 80, mais ça c’est hors de prix ». Après, il m’a dit que si c’était Neymar, il aurait payé 180M€ », a poursuivi Vadim Vasilyev alors que finalement, Neymar et Kylian Mbappé ont fini ensemble au PSG.