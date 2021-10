Foot - Mercato - Newcastle

Mercato - Newcastle : Saint-Maximin valide totalement l'arrivée de l'Arabie Saoudite !

Publié le 23 octobre 2021 à 22h08 par La rédaction mis à jour le 23 octobre 2021 à 22h10

Allan Saint-Maximin est au cœur du changement de dimension de Newcastle. Le club anglais va en effet disposer d'une fortune colossale grâce au rachat des Magpies par le Fonds souverain d'Arabie saoudite, un sujet sur lequel il s'est prononcé.