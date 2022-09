Foot - Mercato - PSG

Mercato : Navas finalement obligé de rester au PSG ?

Publié le 1 septembre 2022 à 11h00 par Axel Cornic mis à jour le 1 septembre 2022 à 11h09

Passé numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait deux choix : soit il acceptait ce nouveau rôle et restait au Paris Saint-Germain, soit il se trouvait un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. C’est la deuxième option qui semble avoir été choisie, puisque Navas est annoncé de plus en plus proche du Napoli… mais quelque chose pourrait tout faire capoter.

Après une saison rythmée par l’alternance, le PSG a décidé d’installer la stabilité dans ses cages et c’est Gianluigi Donnarumma qui est devenu le seul véritable numéro un. Un coup dur pour Keylor Navas, qui a pourtant toujours semblé être irréprochable depuis son arrivée du Real Madrid en 2019 et qui à la différence de l’Italien, a une énorme expérience en Ligue des Champions. « Dès le début de la saison, il a été clair avec nous. C’est ainsi, il est direct. Il sait ce qu’il veut de son équipe » a récemment expliqué au micro de Prime Video Donnarumma, concernant le choix de Christophe Galtier d’installer une véritable hiérarchie au poste de gardien. Mais ou pourrait aller celui qui a quasiment tout gagné, avec notamment trois Ligues des Champions sous les couleurs madrilènes ?

La Serie A après la Liga et la Ligue 1 ?

Une piste s’est rapidement dessinée, du côté de la Serie A. David Ospina parti et Alex Meret pas vraiment satisfaisant, le Napoli a décidé de miser sur un gardien de très haut niveau avec Keylor Navas. Seulement, les négociations ne semblent pas avancer du tout, sachant que le Costaricien a encore deux années de contrat avec le PSG. Interrogé sur ce dossier tout récemment, Christophe Galtier a semblé faire marche arrière concernant l’avenir de Navas à Paris, déclarant avant la rencontre face au TFC : « Pour Navas, c'est aujourd'hui un gardien du PSG et il sera dans le groupe ».

Le discours du Napoli a changé

Même son de cloche du côté du Napoli, où le PSG a reçu un terrible message ces de dernières heures par le biais de Cristiano Giuntoli. « Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau, il reste un jour avant la fin du marché et nous resterons à 99% comme ça » a déclaré le directeur sportif napolitain, lors d’un entretien accordé à DAZN , rapidement suivi par son entraineur. « Meret a joué deux grands matches, surtout le dernier, et pour le rôle de gardien nous sommes bien » a déclaré Luciano Spalletti. « Aussi parce que nous avons Sirigu, un excellent second ».

