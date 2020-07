Foot - Mercato - Montpllier

Mercato : Le successeur de Rulli trouvé par Montpellier ?

Publié le 8 juillet 2020 à 22h55 par La rédaction

Avec le départ de Geronimo Rulli, Montpellier s’active pour trouver son remplaçant. Un successeur qui pourrait se trouver en Amérique du Sud du côté de Boca Juniors (Argentine).