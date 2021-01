Foot - Mercato

Mercato : L'AS Monaco tente un joli coup en attaque !

Publié le 21 janvier 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 21 janvier 2021 à 9h57

À la recherche d'un renfort sur le plan de l'attaque, l'AS Monaco pourrait de nouveau viser une jeune pépite puisqu'elle est entrée en négociations pour Krépin Diatta, jeune ailier qui cartonne en Belgique.