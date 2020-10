Foot - Mercato

Mercato : Milik revient sur son transfert avorté !

Publié le 13 octobre 2020 à 10h05 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Naples cet été, Arkadiusz Milik n’a finalement pas fait ses valises. Le buteur polonais est sorti du silence, après un mercato au cours duquel il a été associé à de nombreuses équipes.