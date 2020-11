Foot - Mercato

Mercato : Maldini confirme son intérêt pour un défenseur de L1

Publié le 28 novembre 2020 à 13h27 par La rédaction

Alors que nous vous révélions en exclusivité une offre de l'AC Milan pour Mohamed Simakan cet été, Paolo Maldini a confirmé des discussions avec le défenseur de Strasbourg cet été, affirmant que son profil était intéressant.