Mercato : L'AC Milan annonce la couleur pour son recrutement hivernal

Publié le 26 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction

Alors que le Milan AC disposerait de plusieurs pistes pour cet hiver, Paolo Maldini, le directeur technique, a fait le point avant le mercato qui ouvrira ses portes dans les prochains jours.