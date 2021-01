Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ibrahimovic s’enflamme déjà pour Mandzukic !

Publié le 19 janvier 2021 à 8h18 par G.d.S.S.

Alors que Mario Mandzukic s’apprête à officialiser son arrivée au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic semble ravi de ce renfort.