Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ce message fort sur les débuts de Tomori !

Publié le 25 janvier 2021 à 23h37 par La rédaction

Entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli est revenu sur les débuts de Fikayo Tomori, prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison.