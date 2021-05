Foot - Mercato

Mercato : Montpellier sur le point de boucler le retour de... Belhanda ?

Publié le 22 mai 2021 à 17h05 par La rédaction

Alors que Montpellier s'apprête à perdre son coach Michel Der Zakarian, le MHSC s'active tout de même sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Et le club héraultais pourrait bien frapper un grand coup sur le mercato avec le retour de son ancien numéro 10 Younès Belhanda.