Mercato : Messi, Neymar, Mbappé… Il ouvre la porte au PSG

Thomas Bourseau

Manu Koné est annoncé du côté du PSG pour le prochain mercato. Un départ du Borussia Mönchengladbach serait possible au vu de sa cote sur le marché des transferts et le club de la capitale est une véritable possibilité à en croire ses propos.

Le PSG pourrait mettre la main sur un joueur issu de région parisienne et ayant notamment fait ses classes au Paris FC et à l’AC Boulogne-Billancourt. En effet, Manu Koné, natif de Colombes, s’est révélé au Toulouse FC et explose en Allemagne depuis 2021 au Borussia Mönchengladbach. De quoi donner des idées au PSG qui aimerait mettre la main sur plus de joueurs issus du vivier de la région parisienne.

Manu Koné déclare sa flamme au PSG

Le PSG se mesurerait notamment à Chelsea selon Sport BILD , mais le lien fort unissant Manu Koné à Paris pourrait jouer en la faveur du Paris Saint-Germain. C’est notamment ce que l’international espoir français a fait savoir pour TF1 .

«Quand tu viens de Paris, que tu joues au PSG…»