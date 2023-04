Le PSG va devoir régler un énorme dossier cet été

Axel Cornic

Avec l’échec en Ligue des Champions et la crise actuelle, le mercato estival est déjà lancé au Paris Saint-Germain. Des changements en profondeurs sont réclamés et personne ne semble être à l’abri, des joueurs jusqu’à l’entraîneur. Mais les Parisiens devront également se tourner vers le chantier de l’organigramme, avec un poste très important qui est toujours vacant.

Chaque année c’est la même rengaine. Après tout échec en Ligue des Champions, un grand ménage est réclamé au PSG, avec l’intention d’en finir avec le projet bling-bling lancé avec QSI et se tourner vers une optique plus sportive. Pourtant les stars viennent et s’en vont, tout comme les entraîneurs, mais pourtant très peu de choses évoluent au PSG…

Al-Khelaïfi multiplie les casquettes

Le Parisien fait remarquer ce vendredi l’importance du départ d’un homme comme Jean-Claude Blanc, ancien directeur général parti en décembre 2022 pour rejoindre la galaxie Ineos. Or, il n’a toujours pas été remplacé au PSG, puisque celui qui occupe officiellement cette fonction depuis son départ n’est autre que le président Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG veut un directeur général cet été

D’après les informations du quotidien, au sein du PSG on aurait compris le besoin d’un partage des tâche et surtout de la présence d’un véritable directeur général. Ainsi, en parallèle d’un mercato qui s’annonce très agité, les propriétaires auraient l’intention de trouver un homme capable de recouvrir ce rôle.