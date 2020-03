Mercato : Même en solde, l’OM n’a pas les moyens de s’acheter ce joueur…

Foot - Mercato - OM

Malgré la volonté du FC Séville de vendre Rony Lopes l’été prochain, l’OM n’a pas les moyens de s’aligner sur le prix demandé. Même si c’est à moitié prix.

Rony Lopes est déjà indésirable du côté du FC Séville. Arrivé cet été en provenance de l’AS Monaco contre 25M€, l’international portugais n’a jamais réussi à s’imposer du côté de l’Andalousie, et pourrait bien quitter le club dès l’été prochain, pour la moitié de son prix d’arrivée. Et l’OM est sur le coup…

L’OM ne peut pas investir

Cependant, il y a comme un hic. L’OM, qui est dans une situation financière très compliquée, ne sera pas autorisé à investir sur le marché des transferts. Et ce, peu importe la somme demandée par un club dans le cadre d’un transfert. Ainsi, les 10 à 12M€ que pourraient réclamer le FC Séville pour Rony Lopes seraient un problème pour l’OM. Alors que le club phocéen pourrait être sanctionné par l’UEFA pour non respect du fair-play financier, il faudra d’abord vendre pour pouvoir investir sur le marché des transferts l’été prochain. Pour l’été prochain, André Villas-Boas souhaite aligner une équipe compétitive en cas de qualification en Ligue des Champions, afin de ne pas la disputer pour rien. Mais avec les difficultés financières actuelles, l’OM pourrait, en plus de voir s’échapper Rony Lopes, voir Villas-Boas quitter Marseille aussi. Affaire à suivre…