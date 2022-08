Foot - Mercato - OM

Mercato : Pour la vente de l'OM, une fake news est dénoncée

Publié le 31 août 2022 à 23h00 par Arthur Montagne

Il y a environ un an et demi, les rumeurs entourant la vente de l'OM ont pris une incroyable ampleur. Néanmoins, rien n'a jamais été conclu malgré les informations de Thibaud Vézirian, le club phocéen n'est toujours pas passé sous pavillon saoudien. Et pour cause, il s'agirait bien d'une fake news.

En février 2021, le journaliste Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe en assurant que l'OM avait été vendu. Un communiqué était même prêt pour annoncer la vente du club à un fonds saoudien. Mais un an et demi plus tard, rien ne s'est décanté. Et pour cause, Alexandre Jacquin dénonce clairement une fake news dans ce dossier.

La vente de l'OM, «c'est le summum de la fake news»

Dans le podcast Bande Passante , le journaliste de La Provence se montre catégorique. « Le #VenteOM c'est le summum de la fake news avec des gens qui ont alimenté ça pour leurs propres intérêts personnels. Pour faire du clic sur leurs vidéos YouTube. Certains sont aussi rémunéré par des paris en ligne, donc chacun avait des intérêts », lance-t-il en pointant du doigt Thibaud Vézirian, sans le nommer.

«L'OM vendu, c'est faux, c'est entièrement faux»