Mercato : Mbappé, vente OM… Riolo a lâché bombe sur bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chroniqueur sur RMC Sport, Daniel Riolo a lâché plusieurs bombes au cours de l'année. Il a, par exemple, été l'un des premiers à annoncer la prolongation de Kylian Mbappé, à un moment où le Real Madrid était annoncé comme favori. Ces dernières semaines, le journaliste a, aussi, évoqué les dossiers liés à la vente de l'OM, mais aussi à l'affaire Karim Benzema. Retour sur ses propos.

L'année 2022 a été riche en matière footballistique. Les périodes de mercato ont été particulièrement agités en raison de l'avenir incertain de plusieurs stars comme Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, mais aussi Kylian Mbappé. Longtemps partagé entre le Real Madrid et le PSG, l'international français avait changé d'avis à maintes reprises avant de décider de prolonger son contrat à Paris.

Mercato - PSG : Luis Campos pourrait planter le Qatar https://t.co/zoHmBMJdbS pic.twitter.com/fGvI5pPs0s — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

La prolongation de Mbappé annoncée

Une signature annoncée quelques semaines avant par Daniel Riolo au micro de l' After Foot. « C’est encore repoussé au mois de mai, je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant pour enfin annoncer qu’il va rester » a vait-il déclaré en avril. Mbappé a fini par étirer son bail le 21 mai, avant une rencontre face au FC Metz.

Des doutes sur la vente de l'OM ?

Dernièrement, Riolo a également évoqué le dossier lié à la vente de l'OM, un sujet qui fait fantasmer les supporters marseillais depuis plusieurs années. Et récemment, c'est l'arrivée comme sponsor principal de CMA-CGM, qui lui a mis la puce à l'oreille. Il s'interroge notamment sur la place prise par son patron Rodolphe Saadé. « Je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle (...) Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant » a vait-il déclaré.

L'affaire Benzema interpelle Riolo