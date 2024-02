Mercato : Mbappé s'en va, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé de toutes ses plus grandes stars, hormis Kylian Mbappé. Alors que son numéro 7 va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été, le club de la capitale a plusieurs options pour combler son départ : recruter une nouvelle star offensive, bâtir une équipe équilibrée sans star ou encore miser sur la jeunesse. Selon vous, que doit faire le PSG ? A vos votes !

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a recruté de nombreuses stars planétaires. On peut citer par exemple Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Lors de la dernière fenêtre de transferts, la direction du PSG a laissé filer deux de ses trois plus grandes vedettes : Leo Messi et Neymar.

Mbappé va quitter le PSG

Alors qu'il aurait pu quitter le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé est finalement resté, et ce, après un énorme bras de fer avec sa direction. En effet, le numéro 7 parisien a été mis au placard pendant plusieurs semaines parce qu'il a refusé d'activer la clause pour prolonger d'un an. Et cette semaine, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement dans un nouveau club à la fin de son contrat le 30 juin.

Un PSG sans star en 2024-2025 ?