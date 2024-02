Départ de Mbappé : Du lourd est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans Kylian Mbappé, le PSG va devoir se réinventer. Néanmoins, le projet est encore loin d'être terminé comme l'explique Alain Cayzac qui se montre très confiant pour l'avenir du club de la capitale à moyen terme, notamment grâce à ses nouvelles infrastructures, à commencer pour son centre d'entraînement. Le PSG a tout pour continuer à grandir.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble désormais scellé, la question qui se pose désormais est de savoir comment le PSG va gérer sa succession. Plusieurs options sont étudiées, mais dans tous les cas, Alain Cayzac ne semble absolument pas inquiet.

Les deux prochaines stars du PSG déjà connues ? https://t.co/KnGpKkOi0o pic.twitter.com/QANGRS0w64 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Maintenant, on peut penser au futur»

« C’est forcément un coup dur car c’est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais ce n’est pas une catastrophe nationale, il faut relativiser. J’ai connu beaucoup d’épisodes au PSG, j’ai vu partir Susic, Weah, Ronaldinho, Pauleta, Ibrahimovic et on s’en est toujours remis. Il faut voir les choses de façon positive. Ce n’est pas un drame. Quand je lis certains articles, j’ai l’impression que le PSG est foutu, ce n’est pas vrai du tout ! La bonne nouvelle, c’est que le suspense s’arrête, ça devenait assez irrespirable. Maintenant, on peut penser au futur et laisser Luis Enrique appliquer ses principes avec les joueurs qu’il aura choisis. Plus on le fait tôt, mieux c’est », assure-t-il dans les colonnes du Parisien .

«On sent que le PSG est là pour très, très longtemps»