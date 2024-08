Mercato : Mbappé s'en va, le constat est terrible pour le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2017 par le PSG à l'AS Monaco, Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au sein du club de la capitale. Mais voilà qu'à 25 ans, le Français a souhaité relever un nouveau défi et réaliser son rêve : rejoindre le Real Madrid. Pour le PSG, il faut désormais se faire à la vie sans Mbappé. Et si certains estiment que l'équipe de Luis Enrique sera meilleure sans le néo-Madrilène, cela ne sera clairement pas le cas.

La saison de Ligue 1 a repris et c'est donc sans Kylian Mbappé que le PSG a retrouvé la compétition. Pour Luis Enrique, il faut ainsi se faire à l'absence du Français, parti au Real Madrid. Mais comment le remplacer ? Alors que l'entraîneur du PSG veut mettre l'accent sur le collectif, le constat est sans appel pour les observateurs : il sera impossible d'être meilleur sans Mbappé.

« Retrouver individuellement quelqu’un comme lui, c’est impossible »

C'est notamment ce qu'a expliqué Alain Giresse dans des propos accordés au Figaro. Concernant le PSG sans Kylian Mbappé, il a alors lâché : « Plus fort ? Ça va être compliqué. Je vais partir à l’envers en disant que, quand on voit ce que Mbappé réalisait à Paris, retrouver individuellement quelqu’un comme lui, c’est impossible. Dans l’effectif actuel, il n’y a pas d’équivalent. On parle d’avoir un PSG plus axé sur le collectif, mais, en même temps, la différence d’un collectif bien huilé, c’est la qualité individuelle de ceux qui sont capables d’apporter un plus par des gestes, des actions. Ça, ça va être un petit peu problématique, qui plus est avec un effectif rajeuni. Je pense qu’ils vont quand même lutter pour le titre de champion, ça peut le faire. La Ligue des champions, c’est un autre sujet. On ne peut pas perdre un joueur comme ça et se dire qu’on est aussi fort ou plus fort ».

« Quand un joueur est capable de mettre plus de 40 buts par saison... »

Même son de cloche également pour Benoit Cheyrou. A la question « Le PSG peut-il être plus fort sans Mbappé ? », il a été très clair, assurant : « Je vais répondre clairement : c’est non. Quand un joueur est capable de mettre plus de 40 buts par saison, c’est compliqué de dire que l’équipe va être meilleure, surtout quand on n’a pas un autre joueur de ce calibre qui l’a remplacé numériquement ».