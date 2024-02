Mercato : Mbappé quitte le PSG, la raison est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le suspense a pris fin ce jeudi. Les médias ont confirmé le départ de Kylian Mbappé du PSG à la fin de la saison. Après sept ans de bons et de loyaux services, le joueur de 25 ans va tenter de relever un nouveau défi, vraisemblablement au Real Madrid. La conquête de nouveaux titres serait la principale raison de son départ.

Après Lionel Messi et Neymar, le PSG va perdre le visage de son projet sportif. Présent à Paris depuis 2017, Kylian Mbappé a confirmé son départ en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi à ses coéquipiers. La fin d'un cycle pour le club parisien, mais aussi pour le joueur, qui compte remplir de nouveaux objectifs au Real Madrid comme l'a annoncé Daniel Riolo lors d'un entretien accordé à As ce jeudi.

Mercato - PSG - Mbappé : Une bombe est lâchée en Angleterre ! https://t.co/VfdMRUP455 pic.twitter.com/GpsUXZ12Nl — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Il cherche de nouveaux défis »

« Il est au PSG depuis l'été 2017. A notre époque, il est rare qu'un joueur reste aussi longtemps dans un club, même si dans son cas, il a gagné beaucoup d'argent. Il est en Ligue1 depuis longtemps et ce n'est pas du tout fou qu'il veuille partir. Il cherche de nouveaux défis. Aucun autre joueur de ce niveau n'a passé autant de temps dans le championnat français. Il a planifié et construit sa carrière en pensant à quitter le PSG à un moment donné. Ce moment est arrivé » a déclaré le chroniqueur de RMC .

Mbappé n'a pas hésité