Mercato : Mbappé provoque un malaise général au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein divorce avec le PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a été laissé de côté pour la tournée estivale au Japon. Et ce feuilleton semble provoquer un malaise général dans le vestiaire, entre des joueurs qui refusent de s’exprimer et un Luis Enrique réduit au silence par la direction du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier qu’il n’activerait sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, l’attaquant français se retrouve en conflit avec sa direction. Mbappé a même été privé de tournée d’été au Japon, et le PSG envisage de le vendre au plus vite plutôt que d’envisager un départ libre dans un an, qui aurait des conséquences économiques importantes. D’ailleurs, une offre record de 300M€ a été acceptée ces derniers jours de la part du club saoudien d’Al-Hilal, et le feuilleton Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre.

PSG : Mbappé a pris sa décision pour son transfert ! https://t.co/igOdVnZ3O2 pic.twitter.com/Fxt8E7IjLD — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Les joueurs du PSG gardent le silence

Toutefois, de leur côté, les joueurs du PSG semblent avoir reçu des consignes bien précises quant à leur communication sur ce malaise entre Kylian Mbappé et le club de la capitale. Interrogé en zone mixte mardi après le match amical face à Al-Nassr au Japon (0-0), Danilo a botté en touche au sujet de son coéquipier : « C’est un grand joueur mais il n’est pas ici. C’est la décision du club alors je ne peux pas parler de ça ». Même son de cloche quelques jours auparavant pour Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG, au micro de RMC Sport : « Je ne peux parler de ça », a-t-il lancé au sujet de Mbappé.

Luis Enrique a des consignes

Mais ce n’est pas tout, puisque L’EQUIPE a révélé dans ses colonnes que Luis Enrique avait lui aussi été briefé par la direction du PSG quant à sa communication sur Kylian Mbappé. L’entraîneur espagnol, nommé cet été en lieu et place de Christophe Galtier, aurait l’interdiction d’évoquer cet épineux dossier avant la conférence de presse obligatoire précédant la première journée de Ligue 1, face à Lorient. C’est donc clair, le cas Mbappé provoque un véritable malaise au PSG. Reste à savoir quelle sera l’issue du feuilleton.