Mercato - Mbappé : Le coup de main de Cristiano Ronaldo au PSG ! 

En 2017, après avoir dépensé 222M€ pour s'offrir Neymar, le PSG avait frappé un deuxième coup sur le marché des transferts en accueillant Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid était déjà sur le coup à l'époque, le Français avait finalement préféré rejoindre le club de la capitale. Et voilà que le PSG pourrait notamment remercier Cristiano Ronaldo. Explications.
Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. Parti du club de la capitale à l'été 2024 pour le Real Madrid, l'international français était arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco. Pour se l'offrir, Paris n'avait pas lésiné sur les moyens, dépensant ainsi 180M€ pour le transfert de Mbappé. Et voilà que tout cela a aussi été rendu possible par Cristiano Ronaldo, qui était à l'époque au Real Madrid.
« Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller »
Ancien président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a donc vendu Kylian Mbappé au PSG en 2017. Pour Sacha Tavolieri, le Russe a ainsi expliqué comment la présence de Cristiano Ronaldo au Real Madrid avait fait les affaires du club de la capitale : « Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller. Il ne restait plus que le PSG dans la boucle. A partir de là, la négociation est devenue très compliquée. Surpris de voir ce refus de Kylian ? Oui, j’étais surpris mais à la fin, je comprends parce qu’il voulait y aller par la grande porte ».
« Aller au Real Madrid, c’était son rêve, mais à cette époque, il y avait encore Cristiano Ronaldo, Bale »
« Déjà il voulait rester en France et tout prouver ici en France. Et il voulait aller au Real Madrid, c’était son rêve, mais à cette époque, il y avait encore Cristiano Ronaldo, Bale, il était censé y aller comme remplaçant. J’ai compris sa décision », a ajouté l'ancien président de l'AS Monaco.