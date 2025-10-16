Mercato - Mbappé : Le coup de main de Cristiano Ronaldo au PSG ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, après avoir dépensé 222M€ pour s'offrir Neymar, le PSG avait frappé un deuxième coup sur le marché des transferts en accueillant Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid était déjà sur le coup à l'époque, le Français avait finalement préféré rejoindre le club de la capitale. Et voilà que le PSG pourrait notamment remercier Cristiano Ronaldo. Explications.

Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. Parti du club de la capitale à l'été 2024 pour le Real Madrid, l'international français était arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco. Pour se l'offrir, Paris n'avait pas lésiné sur les moyens, dépensant ainsi 180M€ pour le transfert de Mbappé. Et voilà que tout cela a aussi été rendu possible par Cristiano Ronaldo, qui était à l'époque au Real Madrid.

« Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller » Ancien président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a donc vendu Kylian Mbappé au PSG en 2017. Pour Sacha Tavolieri, le Russe a ainsi expliqué comment la présence de Cristiano Ronaldo au Real Madrid avait fait les affaires du club de la capitale : « Le Real Madrid a envoyé une offre et à la fin, Kylian a décidé de ne pas y aller. Il ne restait plus que le PSG dans la boucle. A partir de là, la négociation est devenue très compliquée. Surpris de voir ce refus de Kylian ? Oui, j’étais surpris mais à la fin, je comprends parce qu’il voulait y aller par la grande porte ».