Mercato : Mbappé lâche le PSG, Dembélé fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG afin de s'engager au Real Madrid. Une annonce qui n'a pas surpris grand monde puisqu'il s'agissait d'un secret de Polichinelle. Le crack de Bondy est d'abord concentré sur l'Euro, mais Ousmane Dembélé n'a aucun doute sur l'implication de son ancien coéquipier durant la compétition.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a mis fin à ce qui n'était plus qu'un faux suspens. En effet, le Real Madrid a enfin officialisé la signature de l'attaquant français qui avait d'ores et déjà annoncé son départ du PSG quelques semaines plus tôt. Par conséquent, dès que l'Euro sera terminé, Kylian Mbappé sera présenté par le club merengue avant de débuter sa nouvelle aventure. Et bien évidemment, Ousmane Dembélé n'était pas surpris.

Mbappé évoque un phénomène du RC Lens ! https://t.co/Sv8CdKQjKY pic.twitter.com/b1jZjrQvFi — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«Qu'il signe au Real ne me choque pas»

Présent en conférence de presse ce jeudi à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, le numéro 10 du PSG assure qu'il conserve une excellent relation avec Kylian Mbappé et n'a donc pas été surpris par son choix : « On a toujours eu une très bonne relation, je le connais depuis longtemps. Qu'il signe au Real ne me choque pas, il a des posters du Real depuis tout petit ! »

«C'est toujours le même»