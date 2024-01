Mercato : Mbappé, Haaland... La grande annonce du Real Madrid

Thibault Morlain

Au Real Madrid, le mercato estival 2024 promet d'être très mouvementé. Bien évidemment, les Merengue sont intéressés de longue date par Kylian Mbappé et cela pourrait enfin se faire. Mais en parallèle, le nom d'Erling Braut Haaland circule également dans la capitale espagnole. Qui de Mbappé ou Haaland ira au Real Madrid ? La réponse pourrait bien être les deux.

Alors que Karim Benzema avait quitté le Real Madrid lors du dernier mercato estival, la décision avait été prise de ne pas faire de folie pour le remplacer. C'est finalement à l'été 2024 que la succession de KB9 pourrait être réglée. Qui sera alors l'heureux élu ? Les regards se tournent bien évidemment vers Kylian Mbappé, mais au Real Madrid, Erling Braut Haaland est également dans l'équation.

Mercato - PSG : Une décision invraisemblable du Real Madrid avec Mbappé ? https://t.co/UJz3pfKCEY pic.twitter.com/Qp4eGfsa9T — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Mbappé et Haaland au Real Madrid ?

Ce n'est pas un secret, le Real Madrid est intéressé de longue date par Kylian Mbappé. Mais en parallèle, la Casa Blanca rêve également d'Erling Braut Haaland. Si le Norvégien brille aujourd'hui à Manchester City, son avenir pourrait s'écrire à Madrid. En effet, Haaland disposera dans les prochains mois d'une clause libératoire annoncée par certains à 200M€.

« On pourrait envisager de recruter les deux »