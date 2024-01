Mercato – PSG : Une date est fixé pour l’avenir de Mbappé

Jean de Teyssière

Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle alors que la star du PSG est actuellement dans sa dernière année de contrat. Pour le moment, aucune offre formelle n'aurait encore été transmise par le Real Madrid à Mbappé si l'on en croit la presse espagnole, et du côté madrilène, on s'attend à ce que ce feuilleton dure au moins jusqu'au mois de juin.

Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé peut négocier avec le club de son choix. Les rumeurs autour de son avenir ont donc déjà repris même si pour le moment, le Real Madrid ne semble pas pressé de passer à l'action.

Aucune offre du Real Madrid pour Mbappé

D'après les informations de Marca , le Real Madrid n'aurait pour le moment pas bougé dans le dossier Mbappé. En effet, aucune offre n'aurait pour le moment été transmise pour le joueur du PSG, et ce alors que d'autres sources assurent que les Merengue voudraient être fixés en janvier.

Une feuilleton qui va durer jusqu'à l'été ?

Néanmoins, le club madrilène saurait que ce dossier va durer encore longtemps. Si en France, les médias estiment que la décision de Kylian Mbappé sera vite connue, du côté du Real Madrid, on estime que la sentence sera annoncée dans les derniers jours du printemps, voire les premiers jours de l'été. Autour du 21 juin, à moins de deux semaines de la fin de son contrat, le numéro 7 du PSG pourrait donc prendre sa décision.