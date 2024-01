Mercato - PSG : Mbappé remplacé par deux gros joueurs ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid est-il en train d'oublier Kylian Mbappé ? Lassés par les multiples retournements de situation en leur défaveur, les dirigeants madrilènes pourraient se décider à tourner le dos au numéro 7 du PSG si ce dernier tardait à prendre sa décision. Le Français sera en fin de contrat le 30 juin et peut donc s'engager avec le club de son choix. Et le Real Madrid a d'autres dossiers ouverts pour l'été 2024.

Après son transfert raté en 2022, Kylian Mbappé a peut-être laissé filer son unique chance de jouer pour le Real Madrid. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne semble plus être dans la liste prioritaire du club espagnol, toujours intéressé par le Français sans pour autant être prêt à toutes les folies. D'ailleurs, d'autres pistes sont à l'étude avant Mbappé.

Endrick puis Alphonso Davies sont attendus

L'été dernier, le Real Madrid a choisi de parier sur la pépite anglaise de Dortmund, Jude Bellingham. Avec succès puisque le numéro 5 madrilène est le meilleur joueur du club depuis son arrivée. Mbappé a donc vite été oublié et le club espagnol va aussi parier sur deux jeunes joueurs l'été prochain : Endrick et Alphonso Davies. Endrick est déjà un joueur madrilène et arrivera cet été, lorsqu'il sera âgé de 18 ans. Pour Alphonso Davies, le Real Madrid va tenter de convaincre le Bayern Munich de laisser filer le Canadien, à qui il reste un an de contrat. Selon Marca , ces deux joueurs devraient rejoindre les rangs de la Maison Blanche pour la saison 2024-2025. Et Mbappé ?

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup de théâtre avec Mbappé https://t.co/7s6rdANmwt pic.twitter.com/mvvo6vEWz7 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Mbappé fatigue le Real Madrid