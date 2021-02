Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United a tranché pour Jadon Sancho !

Publié le 22 février 2021 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 22 février 2021 à 15h52

Alors que Manchester United était régulièrement associé à Jadon Sancho ces derniers temps, il semblerait que le club mancunien ait abandonné le joueur du Borussia Dortmund.