Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup de tonnerre à prévoir pour Haaland ?

Publié le 21 février 2021 à 16h00 par La rédaction

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a confirmé que les Red Devils sont bel et bien dans la course pour s'offrir Erling Haaland, la grande priorité du Real Madrid.

Erling Haaland portera-t-il les couleurs du Borussia Dortmund la saison prochaine ? La question mérite d'être posée pour le jeune attaquant de 20 ans, tant son avenir en Allemagne apparaît comme incertain. Déjà très demandé lors du mercato hivernal, Erling Haaland est appelé à devenir l'un des joueurs les plus convoités lors du marché des transferts cet été. Le Borussia Dortmund ne semble pas décidé à s'en séparer, mais les résultats du BVB pourraient décider du futur du joueur norvégien. Et les prétendants ne manquent pas pour Erling Haaland...

«On a les fonds. Les propriétaires continuent de soutenir le club et moi-même pour pouvoir améliorer l'équipe»