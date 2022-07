Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une réponse fracassante tombe pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 10 juillet 2022 à 17h10 par Quentin Guiton

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà claquer la porte. Plusieurs clubs sont annoncés pour le récupérer comme Naples, l’AS Rome, le FC Barcelone, le PSG et surtout Chelsea. Mais encore faut-il que les Red Devils acceptent de lâcher le Portugais. Et comme cela a déjà été annoncé il y a quelques jours, la porte serait fermée pour Cristiano Ronaldo…

Tout le monde est désormais au courant, l’information a fait le tour du monde : Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United dès cet été. Alors qu’il avait fait un come-back retentissant du côté d’Old Trafford l’été dernier, le Portugais serait frustré par le niveau de son équipe qui n’a même pu se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Ronaldo aurait donc demandé à Manchester United de le laisser partir en cas de belle offre.

Mercato : Cristiano Ronaldo a empoché le pactole, avant de quitter Manchester United ? https://t.co/UMVlCI3cWV pic.twitter.com/GsD1GEUdVe — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Chelsea favori ?

Dans un premier temps, Manchester United s’était montré catégorique : Cristiano Ronaldo ne partira pas du club cet été et honorera son contrat qui court jusqu’en 2023. Cette annonce n’a pas empêché une foule de clubs de sauter sur le dossier. Ainsi, Naples, l’AS Rome, le PSG et plus surprenant le FC Barcelone ont été cités comme candidat potentiel pour récupérer le quintuple Ballon d’or. Mais c’est Chelsea qui serait le favori en cas de départ de CR7. Les Blues rêveraient du Lusitanien et de Neymar. De plus, la rumeur d’un départ devenait de plus en plus crédible quand Cristiano Ronaldo a manqué la reprise de l’entrainement à Manchester United et sera absent de la tournée estivale en Thaïlande et en Australie.

Manchester United campe sur ses positions