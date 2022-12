Mercato : Manchester United en remet une couche sur le divorce avec Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Vivant très mal sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités sur le club avant d'aller à la Coupe du monde. Les Red Devils ont donc rompu son contrat. Depuis, l'attaquant de 37 ans est sans club. Erik ten Hag, de son côté, affirme être bien passé à autre chose.

Avant de s'envoler pour le Mondial au Qatar, Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse. Ne supportant plus sa situation à Manchester United, le Portugais a dézingué tout le monde au micro de Talk TV . Le club, ses coéquipiers, Erik ten Hag... L'attaquant de 37 ans s'est lâché. Quelques jours plus tard, Manchester United a officialisé la rupture du contrat du quintuple Ballon d'Or. Mais son départ est encore dans les bouches chez les Red Devils .

Coupe du monde 2022 : Nouvelle révélation sur Cristiano Ronaldo après la polémique https://t.co/UVeUIH8L5z pic.twitter.com/s5LfxKKY0p — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

«Il est parti et c'est du passé maintenant»

Au micro de MUTV et dans des propos rapportés par le Daily Mail , Erik ten Hag en a rajouté une couche sur le départ de Cristiano Ronaldo. « Ronaldo ? Il est parti et c'est du passé maintenant. Nous sommes passés à autre chose et nous nous tournons vers l'avenir » a expliqué l’entraîneur de Manchester United.

Aucun accord entre Ronaldo et Al Nassr