Mercato : Une star de Premier League pourrait échapper à Guardiola !

Publié le 24 juillet 2021 à 23h20 par La rédaction

Très ambitieux sur ce mercato, Manchester City pisterait Jack Grealish, le milieu offensif d’Aston Villa. Mais ce dernier serait encore dubitatif sur son choix en raison de l’incertitude concernant son temps de jeu.