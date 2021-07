Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Nedved n’a aucune inquiétude pour Chiellini

Publié le 24 juillet 2021 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2021 à 22h26

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Giorgio Chiellini pourrait rempiler avec la Juventus.