Mercato - PSG : Le dossier Kane plombé par cette star de Guardiola ?

Publié le 24 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement d'Harry Kane. Pour devancer Leonardo et se donner les moyens de recruter le buteur de Tottenham, Pep Guardiola devrait sacrifier Bernardo Silva.

Harry Kane a tous les atouts de la cible parfaite pour Manchester City. L'attaquant est anglais, encore relativement jeune (28 ans), mais disposant d'une solide expérience (10 saisons pros). Surtout Harry Kane sort d'une saison exceptionnelle où il a fini meilleur buteur (23 réalisations) et meilleur passeur (14 passes décisives) du championnat. Un impressionnant "double-double" qui assure un peu plus son statut de star de la Premier League.

Bernardo Silva, la clé de Pep Guardiola pour Harry Kane ?