Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Guardiola a tranché pour l'avenir de Kevin De Bruyne !

Publié le 21 février 2021 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 17h42

Excellent avec Manchester City depuis quelques saisons, Kevin De Bruyne fait l’objet de beaucoup de convoitises en Europe. Et les Citizens auraient pris une décision radicale pour le Belge.