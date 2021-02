Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi pourrait chambouler l’avenir d’une star de Guardiola !

Publié le 21 février 2021 à 17h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi va devoir prendre une grande décision dans les prochaines semaines, alors qu’il figure sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Chez les Skyblues, ce dossier pourrait d’ailleurs influencer l’avenir de Kevin De Bruyne, en discussion pour une prolongation.

La débâcle du FC Barcelone face au PSG (4-1) en Ligue des champions provoquera-t-elle le départ de Lionel Messi ? Libre à l’issue de la saison, l’attaquant argentin est en plein doute pour son avenir. La prochaine élection présidentielle organisée en mars devrait avoir un rôle capital pour l’avenir du sextuple Ballon d’Or, puisque comme vous l’avait indiqué le10sport.com, Joan Laporta pourrait convaincre Lionel Messi de prolonger du côté du Camp Nou. En attendant, le PSG et Manchester City restent à l’affût et seraient prêts à faire des folies pour la Pulga . D’après les dernières informations du Sun , les Skyblues pourraient proposer un contrat de 5 ans à Messi estimé au total à 500M€, permettant au joueur d’évoluer au moins deux saisons à Manchester City avant de filer à New York City, appartenant également au City Football Group. Et cet intérêt du club de Pep Guardiola pourrait avoir son importance dans l’avenir de Kevin De Bruyne, sous contrat jusqu’en 2023.

De Bruyne souhaite attendre l’issue des dossiers Messi et Haaland