Mercato - Manchester City : Guardiola donne le ton pour l’avenir d’Agüero !

Publié le 27 novembre 2020 à 21h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Agüero aura le droit d’avoir des négociations en bonne et due forme avec les dirigeants de Manchester City.