Mercato - Manchester City : De Bruyne met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 20h12 par La rédaction

Alors que certains médias annoncent un accord entre les dirigeants de Manchester City et l’entourage du Belge, Kevin De Bruyne a nié ces rumeurs.