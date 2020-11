Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Ça s’active pour l’avenir de Kevin De Bruyne

Publié le 25 novembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Après Pep Guardiola, c’est Kevin De Bruyne qui pourrait prochainement prolonger son contrat. Alors que les négociations ont débuté, une issue positive serait rapidement attendue.