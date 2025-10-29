Mercato : Maltraité au PSG, la vengeance est terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2002 et 2004, Fabrice Fiorèse avait fini par quitter le club de la capitale dans des conditions très difficiles. Il faut dire qu’il était passé chez l’ennemi en signant à l’OM. Une trahison qui a eu du mal à passer pour les supporters, mais voilà que Fiorèse n’a pas digéré le traitement qu’il a reçu. C’est ainsi qu’il ne s’est pas fait prier au moment de pouvoir se venger.

Désormais, de plus en plus de joueurs refusent de célébrer quand en cas de but contre un ancien club. Mais voilà que Fabrice Fiorèse n’avait lui pas caché sa joie avec Lorient face au PSG. Buteur face à l’équipe où il avait évolué, l’ancien Parisien a célébré comme il fallait. Une façon pour Fiorèse de se venger de ce qu’il avait pu vivre au moment de quitter le PSG.

« Il fallait que ça sorte, j’en avais gros sur le coeur » Pour Téléfoot, Fabrice Fiorèse est revenu sur ses célébrations avec Lorient après avoir marqué face au PSG. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Quand je suis parti du PSG, on m’a tellement fait passer pour quelqu’un que je n’étais pas. J’étais quelqu’un qui avait un coeur et qui travaillait pour son équipe et ses coéquipiers. On a vraiment sali mon image et du coup, quand je suis revenu avec Lorient, c’est inexplicable. Il fallait que ça sorte, j’en avais gros sur le coeur ».