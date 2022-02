Foot - Mercato

Mercato : Lukaku veut quitter Chelsea pour un de ses anciens clubs !

Publié le 24 février 2022 à 10h32 par La rédaction mis à jour le 24 février 2022 à 10h33

Désireux de quitter au plus vite Chelsea où il n’est pas épanoui, Romelu Lukaku envisagerait de revenir à l’Inter Milan.