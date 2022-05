Foot - Mercato

Mercato : Luis Suarez fait ses adieux à l’Atletico de Madrid !

Publié le 25 mai 2022 à 21h43 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 mai 2022 à 21h49

Alors que son contrat expire en juin prochain, Luis Suarez ne sera pas prolongé par l’Atletico de Madrid. L’Uruguayen quittera donc les Colchoneros cet été après deux saisons et un titre de champion d’Espagne dans la poche. Le joueur de 35 ans, dont le prochain club est encore inconnu, a tenu à faire ses adieux à l’Atletico de Madrid et à ses supporters.

En fin de contrat en juin prochain, Luis Suarez ne sera pas prolongé par l’Atletico de Madrid. L’attaquant uruguayen fera donc ses valises dès cet été vers un autre club, encore inconnu. En attendant d’être fixé sur son avenir, Luis Suarez a tenu à faire ses adieux aux Colchoneros et à leurs supporters sur les réseaux sociaux à travers un long message émouvant : « Deux années INOUBLIABLES se terminent à l’Atletico de Madrid où vous pouvez voir tout ce que j’ai vécu à travers les photos. Je n'oublierai jamais l'affection de chacun d’entre vous dès le premier instant. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers, qui m'ont toujours traité comme l'un des leurs, et envers tout le personnel qui travaille jour après jour en faisant de grands sacrifices, afin que ceux d'entre nous qui jouent puissent tout avoir. Et surtout à ces grands fans pour leur AMOUR ET LEUR SOUTIEN à chaque instant. Avoir gagné un championnat avec l’Atletico de Madrid est quelque chose d'inexplicable et encore plus dans la manière dont cela a été réalisé. Je dis au revoir à TOUS, fier de ces belles années et heureux de m'avoir fait votre confiance. Moi et ma FAMILLE serons toujours reconnaissants. »