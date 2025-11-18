Mercato : Luis Enrique viré du PSG, le coup de fil annulé de justesse !

La saison dernière, le PSG a réussi à remporter sa première Ligue des Champions. Mais voilà que le club de la capitale n’était pas loin d’être éliminé dès la phase de ligue. Tout aurait pu basculer lors de cette rencontre remportée face à Manchester City. Une défaite qui aurait pu tout changer au PSG, à commencer par le destin de Luis Enrique.
En janvier 2025, mené 0-2 par Manchester City, le PSG est au bord de l’élimination en Ligue des Champions, dès la phase de ligue. Mais voilà que le club de la capitale réussit à inverser la tendance face aux hommes de Pep Guardiola. Paris a fini par s’imposer (4-2) et la suite, on la connait pour le PSG avec cette victoire finale en Ligue des Champions.
« Vous me le sortez, c’est bon on a assez rigolé »
Cette rencontre face à Manchester City a donc été l’un des tournants de la saison dernière du PSG. Une défaite aurait notamment pu être fatale à Luis Enrique. En effet, pour France Bleu, Daniel Riolo explique à propos de l’entraîneur parisien : « Luis Enrique ? Je peux assurer que tout le monde si tu perds contre Manchester City. Tu ne sortais pas de la poule, c’était une honte intersidérale. Je peux assurer que tout le monde descendait et puis au Qatar, il y avait un coup de fil, « vous me le sortez, c’est bon on a assez rigolé ». C’était sûr et certain ».
Luis Enrique a fini par prolonger !
Finalement, Luis Enrique est resté sur le banc du PSG et il a même signé quelques semaines plus tard une prolongation de contrat. Le club de la capitale a décidé de faire confiance à l’Espagnol sur le long terme, étant aujourd’hui lié jusqu’en 2027. Un choix payant quand on voit cette victoire en Ligue des Champions pour le PSG de Luis Enrique.