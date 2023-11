Mercato : Luis Enrique tenu en échec, le PSG fautif ?

Thomas Bourseau

Emmanuel Petit ne s’en est pas caché. Lors de son passage sur les ondes de RMC vendredi soir, le champion du monde 98 a dressé un constat lourd de sens sur les carences de l’effectif du PSG qui a été totalement remodelé à la dernière intersaison. À l’image du nouvel entraîneur Luis Enrique ? Là résiderait le problème. Explications.

Le PSG a tourné une grande page dans son projet sportif lors du dernier mercato en disant au revoir à Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi. Avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur pour la succession de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a enchaîné les renforts en bouclant onze recrues. Cependant, problème pour Enrique, ses demandes tactiques ne sont pas en adéquation avec le recrutement selon Emmanuel Petit.

«Les joueurs recruté devant ne correspondent pas à la philosophie de Luis Enrique»

« La façon qu’a Luis Enrique de faire jouer son bloc relativement haut en aspirant l’adversaire, je trouve qu’il n’a pas les profils pour ça. Et les joueurs qu’ils ont recruté devant ne correspondent justement pas à la philosophie que veut mettre en place Luis Enrique parce qu’on est souvent sur des blocs bas alors que les joueurs sont plus à même à amener le danger face à des blocs hauts. J’ai du mal à me projeter ». a déclaré Emmanuel Petit à RMC .

«Si tu prends ligne après ligne...»