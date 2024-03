Mercato - Luis Enrique : Ce coup de fil qui peut tout changer pour le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique pourrait faire ses valises après seulement une saison. En effet, la direction du FC Barcelone aimerait rapatrier le technicien espagnol pour remplacer Xavi cet été. Mais heureusement pour le PSG, le Barça s'intéresserait également à Mikel Arteta. D'ailleurs, les Blaugrana auraient déjà passé un coup de fil à l'actuel coach d'Arsenal.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique pourrait ne pas faire long feu à Paris. Malgré un engagement jusqu'au 30 juin 2025, le technicien espagnol pourrait faire son retour au FC Barcelone à l'issue de cet exercice 2023-2024.

Le Barça veut rapatrier Luis Enrique

Selon les dernières informations de la Cadena SER et de L'Equipe , la direction du Barça voudrait boucler le retour de Luis Enrique cet été, alors que Xavi a déjà annoncé son départ. Mais heureusement pour le PSG, le club blaugrana pourrait finalement oublier l'idée de lui arracher son entraineur.

Le FC Barcelone a appelé Arteta