Mercato - LOSC : L'avenir d'un joueur de Zidane relancé... à cause d'Osimhen ?

Publié le 18 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

En cas d’échec dans le dossier Victor Osimhen, les dirigeants du SSC Naples s’intéresseraient à l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic.

La fin de l’aventure au LOSC pour Victor Osimhen semble de plus en plus proche. Comme le10sport vous l’avait annoncé en exclusivité, Naples est à l’affût sur l’attaquant lillois depuis plusieurs semaines. Les dirigeants napolitains avaient même transmis une offre de 80M€ pour recruter le Nigérian. De plus, le directeur général du LOSC Marc Ingla avait confirmé le départ de Victor Osimhen vers le SSC Napoli. Toutefois, ce transfert pourrait encore capoter et le buteur pourrait finalement rejoindre la Premier League. Pour rester sereins, les Napolitains ont une idée de secours…

Luka Jovic comme plan B