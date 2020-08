Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Retournement de situation dans ce dossier brulant !

Publié le 7 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Annoncé proche d’Arsenal, Gabriel devrait bien quitter le LOSC cet été. Toutefois, la position d’Arsenal dans ce dossier ne serait pas celle qui a été annoncée ces derniers jours.

Dans une politique d’achat-revente, le LOSC s’active dans ce mercato estival. Après la fin de feuilleton Victor Osimhen qui a rapporté un sacré pactole aux dirigeants lillois, Lille attend avec impatience le départ de Gabriel. Le défenseur brésilien est l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif lillois et son transfert pourrait rapporter une jolie somme au LOSC. Parmi les clubs intéressés par Gabriel, on retrouverait le PSG, Manchester United ou Tottenham mais c’est Arsenal qui tiendrait la corde comme l’a annoncé la Voix du Nord . Toutefois, la véritable position des Gunners sur le défenseur brésilien serait différente de celle révélée par le média français.

Pas d'offre d'Arsenal !