Mercato - LOSC : Renato Sanches aurait pu échapper à Christophe Galtier !

Publié le 3 février 2020 à 1h00 par H.G.

Arrivé l’été dernier à Lille en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches a révélé qu’il aurait également pu revenir au Portugal en faisant son come-back à Benfica.

Après une période délicate au Bayern Munich et un prêt à Swansea, Renato Sanches a rejoint Lille l’été dernier pour se relancer en y signant un contrat jusqu’en 2023. Et si ses débuts ont été difficiles après une blessure, le milieu de 22 ans monte en puissance depuis qu’il a été repositionné en tant qu’ailier. Cependant, l’histoire aurait pu être différente pour le LOSC. En effet, s’il avait déjà expliqué qu’il aurait pu rejoindre le PSG par le passé, Renato Sanches a également confié qu’il aurait pu retourner à Benfica l’été dernier et que cette option était son premier choix à l’origine.

« Benfica ? Oui, j’aurais aimé y aller à l’époque »