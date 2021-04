Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pour Yilmaz, Lille doit remercier Campos !

Publié le 26 avril 2021 à 22h40 par La rédaction

Hassan Torun, agent de Burak Yilmaz, est revenu sur l’importance de Luis Campos dans l’arrivée de son protégé au LOSC.